Salon du livre ancien et moderne Maison des associations Bayonne dimanche 8 mars 2026.
Maison des associations 11 allée de Glain Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
La maison des associations, située allée de Glain à Bayonne, accueillera le dimanche 08 mars 2026 le 29ème salon du livre ancien, avec le présence de 23 libraires professionnels et deux relieuses.
+33 6 68 22 51 77 alibso@laposte.net
