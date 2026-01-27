Salon du livre ancien et moderne Maison des associations Bayonne

Salon du livre ancien et moderne

Maison des associations 11 allée de Glain Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

La maison des associations, située allée de Glain à Bayonne, accueillera le dimanche 08 mars 2026 le 29ème salon du livre ancien, avec le présence de 23 libraires professionnels et deux relieuses. .

Maison des associations 11 allée de Glain Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

