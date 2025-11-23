Salon du Livre | Ancien et moderne l’Espace Étincelle, Centre évènementiel Bergerac

Salon du Livre | Ancien et moderne

l'Espace Étincelle, Centre évènementiel 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne

Date: 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Le Salon du Livre revient en 2025 avec une programmation riche en rencontres, et en découvertes littéraires. Auteurs confirmés, jeunes plumes et passionnés s’y croisent pour célébrer la lecture sous toutes ses formes.

Bandes dessinées, vieux papiers, cartes postales, ,exposition Le Périgord sous l’occupation … À ne pas manquer ! .

l’Espace Étincelle, Centre évènementiel 1 Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 30 28 58 lescollectionneursbergeracois@orange.fr

