Salon du livre Salle de la Terrasse Argelès-Gazost

Salon du livre

Salle de la Terrasse ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le Salon du Livre revient pour une nouvelle édition. Ce rendez-vous convivial et culturel dédié aux amoureux des mots, de la lecture et de la création littéraire rassemble lecteurs, auteurs, éditeurs et artisans du livre pour célébrer la diversité de la littérature.

Ce salon met à l’honneur des auteurs locaux et régionaux, offrant un espace de découverte pour les talents émergents et un moment d’échange privilégié entre créateurs et lecteurs.

Dans une atmosphère chaleureuse et accessible à tous, le salon invite petits et grands à (re)découvrir le plaisir du livre !

English :

The Salon du Livre is back for another edition. This convivial cultural event, dedicated to lovers of words, reading and literary creation, brings together readers, authors, publishers and book artisans to celebrate the diversity of literature.

The fair showcases local and regional authors, offering a space for the discovery of emerging talent and a privileged moment of exchange between creators and readers.

In a warm and accessible atmosphere, the fair invites young and old to (re)discover the pleasure of books!

German :

Die Buchmesse kehrt für eine neue Ausgabe zurück. Diese gesellige und kulturelle Veranstaltung, die den Liebhabern von Wörtern, des Lesens und des literarischen Schaffens gewidmet ist, bringt Leser, Autoren, Verleger und Buchhandwerker zusammen, um die Vielfalt der Literatur zu feiern.

Die Messe stellt lokale und regionale Autoren in den Mittelpunkt und bietet Raum für die Entdeckung aufstrebender Talente und einen privilegierten Moment des Austauschs zwischen Schöpfern und Lesern.

In einer warmen und für alle zugänglichen Atmosphäre lädt die Messe Groß und Klein dazu ein, die Freude am Buch (wieder) zu entdecken!

Italiano :

Il Salon du Livre torna per una nuova edizione. Questo evento culturale e amichevole, dedicato agli amanti delle parole, della lettura e della scrittura creativa, riunisce lettori, autori, editori e artigiani del libro per celebrare la diversità della letteratura.

La fiera punta i riflettori sugli autori locali e regionali, offrendo un’opportunità per scoprire i talenti emergenti e un momento privilegiato di scambio tra creatori e lettori.

In un’atmosfera calda e accessibile, la fiera invita giovani e meno giovani a (ri)scoprire il piacere dei libri!

Espanol :

El Salon du Livre vuelve una edición más. Este acontecimiento amistoso y cultural, dedicado a los amantes de la palabra, la lectura y la creación literaria, reúne a lectores, autores, editores y artesanos del libro para celebrar la diversidad de la literatura.

La feria pone el foco en los autores locales y regionales, brindando la oportunidad de descubrir talentos emergentes y un momento privilegiado de intercambio entre creadores y lectores.

En un ambiente cálido y accesible, la feria invita a jóvenes y mayores a (re)descubrir el placer de los libros

