Salon du Livre au Château 13ème édition Château Centre Culturel Saint-Max

Salon du Livre au Château 13ème édition

Château Centre Culturel 2 Av. Carnot Saint-Max Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-22

Le Salon du Livre au Château revient pour sa 13¿ édition ! Cette journée incontournable à Saint-Max célèbre le plaisir de lire et de découvrir, autour du thème Les Sciences à la Page .

Plus de 40 auteurs seront présents, aux côtés de scientifiques, artistes, enseignants et médiateurs, pour une journée rythmée par des ateliers, expositions, projections, conférences et même un escape game pour petits et grands.

Cette année, le salon a l’honneur d’accueillir Francis Martin, chercheur et spécialiste mondial de la forêt, en invité d’honneur. Fondateur du laboratoire d’excellence ARBRE à Nancy, il partagera ses découvertes sur les fascinants réseaux souterrains reliant arbres et champignons lors d’une rencontre inaugurale à 11h.

Animations & ateliers pour tous

Tout au long de la journée, le public pourra explorer

· Le cabinet de curiosités du Muséum Aquarium de Nancy, pour découvrir les secrets de la taxidermie.

· Les expériences scientifiques du Féru des Sciences conducteurs ou isolants ?

· Le voyage des plantes, atelier d’observation au microscope avec le Jardin botanique.

· La Minute d’Antoine Guitton, un rendez-vous ludique autour des grandes questions scientifiques.

· Et pour les plus jeunes ateliers créatifs, robotiques, sensoriels et un escape game scientifique intitulé Panique dans la bibliothèque !

Expositions

· Cherche & Recherche Université de Lorraine et établissements scolaires partenaires

· Planète Nature, 11 thèses en BD Université de Lorraine

· L’invisible sous vos pieds CPIE Nancy Champenoux et INRAE

· Astrophotographies Société Lorraine d’Astronomie

Conférences & rencontres

· 11h Rencontre inaugurale avec Francis Martin

· 14h “En Avant Mars !” avec Nicolas Beck et Sylvain Breton

· 15h Table ronde “Science & Fiction” avec Fleur Hopkins-Loféron, Isabelle Bauthian et Léo Henry

· 16h Thé littéraire échanges entre auteurs et étudiants de l’IUT Métiers du Livre

· 18h Projection du film La Forêt gourmande suivie d’un débat avec Francis Martin

· 19h30 Observation des astres avec la Société Lorraine d’Astronomie (selon la météo)Tout public

Château Centre Culturel 2 Av. Carnot Saint-Max 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 21 05 11

English :

The Salon du Livre au Château is back for its 13th edition! This not-to-be-missed event in Saint-Max celebrates the pleasure of reading and discovery, with the theme Les Sciences à la Page (Science on the Page).

Over 40 authors will be on hand, alongside scientists, artists, teachers and mediators, for a day punctuated by workshops, exhibitions, screenings, lectures and even an escape game for young and old alike.

This year, the show is honored to welcome Francis Martin, world-renowned forest researcher and specialist, as guest of honor. Founder of the ARBRE laboratory of excellence in Nancy, he will share his discoveries on the fascinating underground networks linking trees and mushrooms at an inaugural meeting at 11am.

Activities & workshops for all

Throughout the day, the public can explore

– The Nancy Aquarium Museum’s cabinet of curiosities, to discover the secrets of taxidermy.

– The Féru des Sciences scientific experiments: conductors or insulators?

– Le voyage des plantes, a microscope observation workshop with the Botanical Garden.

– Antoine Guitton?s Minute, a playful look at the big scientific questions.

– And for younger visitors: creative, robotic and sensory workshops, plus a scientific escape game entitled Panique dans la bibliothèque!

Exhibitions

– Cherche & Recherche ? Université de Lorraine and partner schools

– Planet Nature, 11 theses in comics ? University of Lorraine

– The invisible under your feet ? CPIE Nancy Champenoux and INRAE

– Astrophotography ? Lorraine Astronomical Society

Conferences & meetings

– 11am: Inaugural meeting with Francis Martin

– 2pm: En Avant Mars with Nicolas Beck and Sylvain Breton

– 3pm: Science & Fiction round table with Fleur Hopkins-Loféron, Isabelle Bauthian and Léo Henry

– 4pm: Literary tea? exchanges between authors and IUT Métiers du Livre students

– 6pm: Screening of the film La Forêt gourmande followed by a discussion with Francis Martin

– 7:30pm: Star-gazing with the Société Lorraine d?Astronomie (weather permitting)

German :

Die Buchmesse Salon du Livre au Château kehrt für ihre 13¿ Ausgabe zurück! Dieser unumgängliche Tag in Saint-Max feiert die Freude am Lesen und Entdecken rund um das Thema Les Sciences à la Page (Die Wissenschaft auf der Seite).

Mehr als 40 Autoren werden neben Wissenschaftlern, Künstlern, Lehrern und Vermittlern anwesend sein und einen Tag lang Workshops, Ausstellungen, Filmvorführungen, Vorträge und sogar ein Escape Game für Groß und Klein anbieten.

In diesem Jahr hat die Messe die Ehre, Francis Martin, einen weltweiten Waldforscher und -spezialisten, als Ehrengast zu begrüßen. Er ist Gründer des Exzellenzlabors ARBRE in Nancy und wird seine Entdeckungen über die faszinierenden unterirdischen Netzwerke, die Bäume und Pilze miteinander verbinden, bei einer Eröffnungsveranstaltung um 11 Uhr mit Ihnen teilen.

Animationen und Workshops für alle

Den ganzen Tag über können die Besucher auf Entdeckungsreise gehen:

– Das Kuriositätenkabinett des Muséum Aquarium de Nancy, um die Geheimnisse der Taxidermie zu entdecken.

– Die wissenschaftlichen Experimente des Féru des Sciences: Leiter oder Isolatoren?

– Die Reise der Pflanzen, ein Workshop zur Beobachtung unter dem Mikroskop mit dem Botanischen Garten.

– La Minute d’Antoine Guitton, ein spielerischer Treffpunkt rund um die großen wissenschaftlichen Fragen.

– Und für die Jüngsten: kreative, robotische und sensorische Workshops sowie ein wissenschaftliches Escape Game mit dem Titel Panik in der Bibliothek!

Ausstellungen

– Cherche & Recherche ? Université de Lorraine und Partnerschulen

– Planet Natur, 11 Thesen in Comics? Universität von Lothringen

– Das Unsichtbare unter Ihren Füßen? CPIE Nancy Champenoux und INRAE

– Astrophotographien ? Lothringische Gesellschaft für Astronomie

Vorträge & Begegnungen

– 11 Uhr: Eröffnungsgespräch mit Francis Martin

– 14h: En Avant Mars mit Nicolas Beck und Sylvain Breton

– 15 Uhr: Podiumsdiskussion ?Science & Fiction? mit Fleur Hopkins-Loféron, Isabelle Bauthian und Léo Henry

– 16 Uhr: Literarischer Tee ? Austausch zwischen Autoren und Studenten der IUT Métiers du Livre

– 18 Uhr: Vorführung des Films La Forêt gourmande und anschließende Diskussion mit Francis Martin

– 19:30 Uhr: Sternbeobachtung mit der Société Lorraine d’Astronomie (wetterabhängig)

Italiano :

Il Salon du Livre au Château torna per la sua 13ª edizione! Questo imperdibile evento a Saint-Max celebra il piacere della lettura e della scoperta, con il tema La scienza sulla pagina .

Oltre 40 autori saranno presenti, insieme a scienziati, artisti, insegnanti e mediatori, per una giornata scandita da laboratori, mostre, proiezioni, conferenze e persino un gioco di fuga per grandi e piccini.

Quest’anno il Salone ha l’onore di accogliere come ospite d’onore Francis Martin, ricercatore ed esperto mondiale di foreste. Fondatore del laboratorio di eccellenza ARBRE di Nancy, condividerà le sue scoperte sulle affascinanti reti sotterranee che collegano alberi e funghi in un incontro inaugurale alle 11.00.

Attività e laboratori per tutti

Durante la giornata, i visitatori potranno esplorare

– Il gabinetto delle curiosità del Museo dell’Acquario di Nancy, per scoprire i segreti della tassidermia.

– Gli esperimenti scientifici del Féru des Sciences: conduttori o isolanti?

– Le voyage des plantes, un laboratorio di osservazione al microscopio con il Giardino Botanico.

– Il Minuto di Antoine Guitton, un modo divertente per affrontare le grandi questioni scientifiche.

– E per i più piccoli: laboratori creativi, robotici e sensoriali e un gioco di fuga scientifico intitolato Panique dans la bibliothèque!

Mostre

– Cherche & Recherche? Università della Lorena e scuole partner

– Pianeta Natura, 11 tesi a fumetti? Università della Lorena

– L’invisibile sotto i piedi? CPIE Nancy Champenoux e INRAE

– Astrofotografia? Società di astronomia della Lorena

Conferenze e incontri

– 11.00: Incontro inaugurale con Francis Martin

– 14:00: En Avant Mars con Nicolas Beck e Sylvain Breton

– Ore 15.00: Tavola rotonda su scienza e narrativa con Fleur Hopkins-Loféron, Isabelle Bauthian e Léo Henry

– Ore 16.00: Tè letterario? Discussioni tra autori e studenti dello IUT Métiers du Livre (Istituto per il commercio del libro)

– 18.00: Proiezione del film La Forêt gourmande seguita da un dibattito con Francis Martin

– 19.30: Osservazione delle stelle con la Société Lorraine d’Astronomie (tempo permettendo)

Espanol :

El Salon du Livre au Château celebra su 13ª edición Esta cita ineludible en Saint-Max celebra los placeres de la lectura y el descubrimiento bajo el lema La ciencia en la página .

Más de 40 autores, científicos, artistas, profesores y mediadores participarán en una jornada salpicada de talleres, exposiciones, proyecciones, conferencias e incluso un juego de escape para grandes y pequeños.

Este año, el salón tiene el honor de acoger como invitado de honor a Francis Martin, investigador y experto mundial en bosques. Fundador del laboratorio de excelencia ARBRE de Nancy, compartirá sus descubrimientos sobre las fascinantes redes subterráneas que unen árboles y setas en un encuentro inaugural a las 11 de la mañana.

Actividades y talleres para todos

A lo largo del día, los visitantes podrán explorar

– El gabinete de curiosidades del Museo Acuario de Nancy, para descubrir los secretos de la taxidermia.

– Los experimentos científicos del Féru des Sciences: ¿conductores o aislantes?

– Le voyage des plantes, un taller de observación al microscopio con el Jardín Botánico.

– El minuto de Antoine Guitton, una forma divertida de abordar las grandes cuestiones científicas.

– Y para los más pequeños: talleres creativos, robóticos y sensoriales y un juego de escape científico titulado ¡Panique dans la bibliothèque!

Exposiciones

– ¿Cherche & Recherche ? Universidad de Lorena y escuelas asociadas

– Planeta Naturaleza, 11 tesis en cómic ? Universidad de Lorena

– Lo invisible bajo tus pies ? CPIE Nancy Champenoux e INRAE

– Astrofotografía ? Sociedad de Astronomía de Lorena

Conferencias y encuentros

– 11h: Reunión inaugural con Francis Martin

– 14.00 h: En Avant Mars con Nicolas Beck y Sylvain Breton

– 15.00 h: Mesa redonda Ciencia y ficción con Fleur Hopkins-Loféron, Isabelle Bauthian y Léo Henry

– 16.00 h: Té literario ? debates entre autores y estudiantes del IUT Métiers du Livre (Instituto de Oficios del Libro)

– 18.00 h: Proyección de la película La Forêt gourmande seguida de un coloquio con Francis Martin

– 19.30 h: Observación de las estrellas con la Sociedad Lorena de Astronomía (si el tiempo lo permite)

