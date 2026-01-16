Salon du livre au Musée de la Résistance Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua

Salon du livre au Musée de la Résistance

Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain 3 montée de l'Abbaye Nantua Ain

Début : 2026-02-21 11:00:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Rencontre dédicace avec Pierre-Jérôme Biscarat

Le musée s’associe au salon du livre de Nantua en invitant un auteur durant ce week-end dédié aux amateurs de livres.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 07 50 musee.resistance@ain.fr

English :

Book signing with Pierre-Jérôme Biscarat

The museum joins forces with the Nantua book fair to invite an author to a weekend dedicated to book lovers.

