Salon du livre Aubry-du-Hainaut

Chemin des Mazingues Aubry-du-Hainaut Nord

La commune d’Aubry du Hainaut organise, le 27 septembre 2025, son second salon du livre.

N’hésitez pas à vous inscrire en tant qu’auteur (30 à 35 auteurs) et/ou de venir à leur rencontre.

Inscriptions par mail mairie.aubryduhainaut@wanadoo.fr

Renseignements au 03.27.28.13.81 0 .

Chemin des Mazingues Aubry-du-Hainaut 59494 Nord Hauts-de-France +33 3 27 28 13 81 mairie.aubryduhainaut@wanadoo.fr

