Salon du livre Aubry-du-Hainaut

Chemin des Mazingues Aubry-du-Hainaut Nord
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 17:00:00
2025-09-27
La commune d’Aubry du Hainaut organise, le 27 septembre 2025, son second salon du livre.
N’hésitez pas à vous inscrire en tant qu’auteur (30 à 35 auteurs) et/ou de venir à leur rencontre.
Inscriptions par mail mairie.aubryduhainaut@wanadoo.fr
Renseignements au 03.27.28.13.81 0 .
Chemin des Mazingues Aubry-du-Hainaut 59494 Nord Hauts-de-France +33 3 27 28 13 81 mairie.aubryduhainaut@wanadoo.fr
