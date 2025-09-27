Salon du Livre « Autour du Livre » VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

La ville de Vic-en-Bigorre accueille une nouvelle édition du salon du livre Autour du Livre , une journée dédiée à la lecture, aux échanges et aux rencontres.

Au programme

Rencontre avec des auteurs et éditeurs venus présenter leurs ouvrages

Une large sélection de genres romans, jeunesse, histoire, BD, policier…

Temps de dédicaces et discussions pour partager l’amour des mots et de la création littéraire

Le parrain du salon sera Magyd Cherfi, écrivain et chanteur du groupe Zebda, qui apportera son regard singulier et passionné sur la littérature et la transmission culturelle.

Un rendez-vous incontournable pour les lecteurs de tous âges, mais aussi pour les curieux qui souhaitent découvrir de nouvelles plumes et échanger avec ceux qui font vivre le livre.

VIC-EN-BIGORRE Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 61 52 26 autourdulivre65@gmail.com

English :

The town of Vic-en-Bigorre hosts a new edition of the « Autour du Livre » book fair, a day dedicated to reading, exchanges and encounters.

On the program:

Meetings with authors and publishers presenting their works

A wide selection of genres: novels, children’s books, history, comics, detective stories?

Book signings and discussions to share your love of words and creative writing

? The show?s patron will be Magyd Cherfi, writer and singer with the group Zebda, who will share his unique and passionate view of literature and cultural transmission.

? A not-to-be-missed event for readers of all ages, but also for the curious who wish to discover new writers and exchange ideas with those who bring books to life.

German :

In der Stadt Vic-en-Bigorre findet eine neue Ausgabe der Buchmesse « Autour du Livre » statt, ein Tag, der dem Lesen, dem Austausch und den Begegnungen gewidmet ist.

Auf dem Programm stehen:

Treffen mit Autoren und Verlegern, die gekommen sind, um ihre Werke vorzustellen

Eine große Auswahl an Genres: Romane, Jugendbücher, Geschichte, Comics, Krimis?

Signierstunden und Diskussionen, um die Liebe zu Wörtern und literarischem Schaffen zu teilen

? Der Schriftsteller und Sänger der Gruppe Zebda, Magyd Cherfi, ist Schirmherr der Messe und wird seinen einzigartigen und leidenschaftlichen Blick auf die Literatur und die Kulturvermittlung einbringen.

? Ein Pflichttermin für Leser aller Altersgruppen, aber auch für Neugierige, die neue Federn entdecken und sich mit denjenigen austauschen möchten, die das Buch am Leben erhalten.

Italiano :

La città di Vic-en-Bigorre ospita un’altra edizione della fiera del libro « Autour du Livre », una giornata dedicata alla lettura, alle discussioni e agli incontri.

In programma:

Incontri con autori ed editori che presentano le loro opere

Un’ampia scelta di generi: romanzi, libri per bambini, storia, fumetti, gialli?

Firme e dibattiti per condividere l’amore per le parole e la scrittura creativa

? Il patron della manifestazione sarà Magyd Cherfi, scrittore e cantante del gruppo Zebda, che condividerà la sua visione unica e appassionata della letteratura e della trasmissione culturale.

? Un evento da non perdere per i lettori di tutte le età, ma anche per chi vuole scoprire nuovi scrittori e parlare con chi dà vita ai libri.

Espanol :

La ciudad de Vic-en-Bigorre acoge una nueva edición de la feria del libro « Autour du Livre », una jornada dedicada a la lectura, los debates y los encuentros.

En el programa:

Encuentros con autores y editores que presentan sus obras

Una amplia selección de géneros: novela, libros infantiles, historia, cómic, novela policíaca..

Firmas y debates para compartir el amor por las palabras y la escritura creativa

? El padrino del espectáculo será Magyd Cherfi, escritor y cantante del grupo Zebda, que compartirá su visión única y apasionada de la literatura y la transmisión cultural.

? Una cita ineludible para los lectores de todas las edades, pero también para quienes deseen descubrir nuevos escritores y hablar con quienes dan vida a los libros.

