SALON DU LIVRE FOYER DE LA MEDIATHEQUE Avignonet-Lauragais

dimanche 23 novembre 2025.

SALON DU LIVRE

FOYER DE LA MEDIATHEQUE 2 rue de la Porte de Cers Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Plongez dans l’univers des mots au Salon du Livre d’Avignonet !

Les passionnés de lecture et de culture se donnent rendez-vous au Salon du Livre d’Avignonet le dimanche 23 novembre 2025 pour sa 3ème édition pour une journée dédié à la découverte littéraire et aux rencontres avec les auteurs. Cet événement incontournable est l’occasion rêvée de célébrer la richesse et la diversité de la littérature dans un cadre chaleureux et inspirant.

On peut d’ores et déjà citer Céline Servat, Sophie Lamoureux, Jacques Lavergne ou Gilles Vincent.

Plusieurs genres seront représentés polar, jeunesse, roman, histoire, poésie, science fiction notamment.

Un hommage sera rendu à Sébastien Saffon, initiateur de cet évènement culturel et auteur à succès de romans sur le Lauragais paysan du 20ème siècle. Restez connectés pour découvrir les auteurs invités de cette 3ème édition.

Réservez le 23 novembre sur vos agendas de lecteurs ! D’ici là, bonnes lectures à tous !

Manifestation co-organisée par Avignonet Initiatives, dont son club de lecture Delitt, les Editions du 38 et la commune d’Avignonet-Lauragais .

