Salon du livre Salle des fêtes Bacqueville-en-Caux
Salon du livre Salle des fêtes Bacqueville-en-Caux mardi 11 novembre 2025.
Salon du livre
Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 10:00:00
fin : 2025-11-11 18:00:00
Date(s) :
2025-11-11
Rendez-vous à Bacqueville-en-Caux pour le Salon du Livre !
Avec la participation d’invités d’honneur et de nombreux auteurs,… (Romans, polars, éditions jeunesse, science-fiction, poésie,…) .
Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 21 03
English : Salon du livre
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Salon du livre Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Terroir de Caux