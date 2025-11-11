Salon du livre Salle des fêtes Bacqueville-en-Caux

Salon du livre Salle des fêtes Bacqueville-en-Caux mardi 11 novembre 2025.

Salon du livre

Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-11-11 10:00:00

fin : 2025-11-11 18:00:00

2025-11-11

Rendez-vous à Bacqueville-en-Caux pour le Salon du Livre !

Avec la participation d’invités d’honneur et de nombreux auteurs,… (Romans, polars, éditions jeunesse, science-fiction, poésie,…) .

Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 21 03

