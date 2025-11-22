Salon du Livre, Beaupuy se livre Collinéum Pascal Laperche Beaupuy

Salon du Livre, Beaupuy se livre

Collinéum Pascal Laperche 22 avenue Belle colline Beaupuy Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

Au programme dédicaces, animations, spectacles, expositions et d’autres surprises.

Il y en aura pour tous les goûts !

Collinéum Pascal Laperche 22 avenue Belle colline Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 25 07

English : Salon du Livre, Beaupuy se livre

The Beaupuy Book Fair is a major event that enables authors and readers to meet and share their common passion, a space for encounters and exchanges around the written word.

– On the program: Authors’ signings, meetings and shows, events and workshops, exhibitions.

German : Salon du Livre, Beaupuy se livre

Auf dem Programm stehen Autogrammstunden, Animationen, Aufführungen, Ausstellungen und andere Überraschungen.

Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

Italiano :

In programma: presentazioni di libri, intrattenimento, spettacoli, mostre e altre sorprese.

Qualcosa per tutti!

Espanol : Salon du Livre, Beaupuy se livre

En el programa: firmas de libros, animaciones, espectáculos, exposiciones y otras sorpresas.

Para todos los gustos

