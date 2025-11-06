Salon du livre Ecole de Bertrine Belin-Béliet
Salon du livre Ecole de Bertrine Belin-Béliet jeudi 6 novembre 2025.
Salon du livre
Ecole de Bertrine 28 Avenue de la Briqueterie Belin-Béliet Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
Le Salon du Livre approche
Organisée par la bibliothèque de Belin-Béliet, une vente de livres jeunesse se tiendra à l’école élémentaire Bertrine, avec la présence exceptionnelle de Louise de Contes.
Une belle occasion de soutenir la lecture et d’échanger autour de la magie des livres.
Jeudi 6 novembre à 16h30: Ecole de Bertrine, 28 Av. de la Briqueterie, Belin-Béliet
Séance de dédicaces avec Louise de Contes
En partenariat avec la Librairie Victor Hugo
Nous vous attendons nombreux pour partager un après-midi littéraire et convivial. .
Ecole de Bertrine 28 Avenue de la Briqueterie Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 19 82 bibliotheque@belin-beliet.fr
English : Salon du livre
German : Salon du livre
Italiano :
Espanol : Salon du livre
L’événement Salon du livre Belin-Béliet a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Val de l’Eyre