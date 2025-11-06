Salon du livre Ecole de Bertrine Belin-Béliet

Salon du livre

Ecole de Bertrine 28 Avenue de la Briqueterie Belin-Béliet Gironde

Le Salon du Livre approche

Organisée par la bibliothèque de Belin-Béliet, une vente de livres jeunesse se tiendra à l’école élémentaire Bertrine, avec la présence exceptionnelle de Louise de Contes.

Une belle occasion de soutenir la lecture et d’échanger autour de la magie des livres.

Jeudi 6 novembre à 16h30: Ecole de Bertrine, 28 Av. de la Briqueterie, Belin-Béliet

Séance de dédicaces avec Louise de Contes

En partenariat avec la Librairie Victor Hugo

Nous vous attendons nombreux pour partager un après-midi littéraire et convivial. .

