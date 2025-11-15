Salon du livre Route de Xertigny Bellefontaine
Salon du livre Route de Xertigny Bellefontaine samedi 15 novembre 2025.
Salon du livre
Route de Xertigny Complexe Polyvalent Bellefontaine Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
2025-11-15 2025-11-16
Salon du livre avec vente de livres neufs et occasions, expositions photos et Manga, auteurs locaux en dédicaces, atelier Origami (Samedi 15h), concours des enfants (Moyens de transport imaginaire) Remise des prix dimanche 10h. Entrée gratuiteTout public
Route de Xertigny Complexe Polyvalent Bellefontaine 88370 Vosges Grand Est +33 6 52 27 00 07
English :
Book fair with sales of new and used books, photo and Manga exhibitions, local authors signing books, Origami workshop (Saturday 3pm), children’s competition (Imaginary means of transport) Prize-giving ceremony Sunday 10am. Free admission
German :
Buchmesse mit Verkauf von neuen und gebrauchten Büchern, Foto- und Manga-Ausstellungen, lokale Autoren mit Signierstunden, Origami-Workshop (Samstag, 15 Uhr), Kinderwettbewerb (Fantasie-Transportmittel) Preisverleihung am Sonntag, 10 Uhr. Freier Eintritt
Italiano :
Fiera del libro con vendita di libri nuovi e usati, mostre fotografiche e di Manga, autori locali che firmano libri, laboratorio di Origami (sabato ore 15.00), concorso per bambini (Mezzi di trasporto immaginari), premiazione domenica ore 10.00. Ingresso libero
Espanol :
Feria del libro con venta de libros nuevos y de ocasión, exposiciones de fotografía y manga, firma de libros por autores locales, taller de papiroflexia (sábado a las 15.00 h), concurso infantil (Medios de transporte imaginarios), entrega de premios el domingo a las 10.00 h. Entrada gratuita
L’événement Salon du livre Bellefontaine a été mis à jour le 2025-10-28 par OT EPINAL ET SA REGION