Salon du Livre Halles des Sports Chaptelat

Salon du Livre

Halles des Sports, 1 Rue de l'Aurence, Chaptelat, Haute-Vienne

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

2026-04-26

L’association Chap’itres en Fête organise le 9ème Salon du Livre dans la commune de Chaptelat. Placée sous le thème Voyages et paysages , cette nouvelle édition proposera

de rencontrer plus de 30 auteurs régionaux, nationaux et internationaux dans une

ambiance chaleureuse et conviviale. Parmi eux, l’invité d’honneur Claude Sérillon, le parrain Eddy L. Harris et Sylvie Baron.

Les enfants pourront bénéficier de lectures par des bénévoles de l’association Lire et faire lire et d’ateliers créatifs animés par Cultura Limoges.

Halles des Sports 1 Rue de l'Aurence Chaptelat 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 30 10 31 chapitresenfete@gmail.com

