Salon du Livre Halles des Sports Chaptelat
Salon du Livre Halles des Sports Chaptelat dimanche 26 avril 2026.
Salon du Livre
Halles des Sports 1 Rue de l’Aurence Chaptelat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
L’association Chap’itres en Fête organise le 9ème Salon du Livre dans la commune de Chaptelat. Placée sous le thème Voyages et paysages , cette nouvelle édition proposera
de rencontrer plus de 30 auteurs régionaux, nationaux et internationaux dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. Parmi eux, l’invité d’honneur Claude Sérillon, le parrain Eddy L. Harris et Sylvie Baron.
Les enfants pourront bénéficier de lectures par des bénévoles de l’association Lire et faire lire et d’ateliers créatifs animés par Cultura Limoges.
Info .
Halles des Sports 1 Rue de l’Aurence Chaptelat 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 30 10 31 chapitresenfete@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Salon du Livre Chaptelat a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Limoges Métropole