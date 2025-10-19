Salon du livre Châtillon-Coligny

Place Coligny Châtillon-Coligny Loiret

Gratuit

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Salon du livre -10h-18h- salle des fêtes. entrée libre. dédicaces des auteurs de la région .

Place Coligny Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 96 25 19

English :

Book fair

German :

Buchmesse

Italiano :

Fiera del libro

Espanol :

Feria del libro

