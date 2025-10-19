Salon du livre Châtillon-Coligny
Place Coligny Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-19
Salon du livre -10h-18h- salle des fêtes. entrée libre. dédicaces des auteurs de la région .
Place Coligny Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 96 25 19
English :
Book fair
German :
Buchmesse
Italiano :
Fiera del libro
Espanol :
Feria del libro
L’événement Salon du livre Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2025-09-17 par OT GATINAIS SUD