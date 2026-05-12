Commarin

Salon du Livre- Commarin

Salle des fêtes Agnès Morlet Commarin Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

8ème Salon du Livre de Commarin .

Salle des fêtes Agnès Morlet Commarin 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté cfccommarin@gmail.com

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English : Salon du Livre- Commarin

L’événement Salon du Livre- Commarin Commarin a été mis à jour le 2026-05-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)