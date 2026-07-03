Salon du livre comtois Gellin
samedi 8 août 2026 · Gellin
Informations pratiques
Gellin
Salon du livre comtois
Salle culturelle de Gellin Gellin Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09
19e salon du livre comtois organisé par l’Association Les Z’Alouniers .
Au programme
– Rencontre et dédicace (liste des participants sur Facebook)
– Exposition de photos
– Lecture et musique le samedi à 18h
– Atelier d’écriture le dimanche à 16h .
Salle culturelle de Gellin Gellin 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 15 51 denise.arnoux@orange.fr
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English : Salon du livre comtois
L’événement Salon du livre comtois Gellin a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS