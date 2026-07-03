Informations pratiques

Gellin

Salon du livre comtois

Salle culturelle de Gellin Gellin Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

19e salon du livre comtois organisé par l’Association Les Z’Alouniers .

Au programme

– Rencontre et dédicace (liste des participants sur Facebook)

– Exposition de photos

– Lecture et musique le samedi à 18h

– Atelier d’écriture le dimanche à 16h .

Salle culturelle de Gellin Gellin 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 15 51 denise.arnoux@orange.fr

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English : Salon du livre comtois

L’événement Salon du livre comtois Gellin a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS