Salon du livre Foyer rural Coulaures dimanche 12 octobre 2025.

Foyer rural 16 rue du 8 mai 1945 Coulaures Dordogne

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

10h ouverture au public et début du concours de plancha, animé par Philippe Mesuron.

11h30 inauguration officielle.

13h 14h Proclamation des résultats et remise des prix.

Dédicaces, caricatures, expo photos mai 68 en Périgord , et expo dessins.

10h30 17h30 Cafés littéraires et dédicaces.

Foyer rural 16 rue du 8 mai 1945 Coulaures 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 01 16 secretariat@mairiecoulaures.fr

English : Salon du livre

10am public opening and start of the plancha competition, hosted by Philippe Mesuron.

11:30 am Official inauguration.

1pm 2pm Proclamation of results and prize-giving.

Signings, caricatures, photo exhibition mai 68 en Périgord , and drawing exhibition.

10:30 am 5:30 pm Cafés littéraires and book signings.

German : Salon du livre

10.00 Uhr Öffnung für das Publikum und Beginn des Plancha-Wettbewerbs, moderiert von Philippe Mesuron.

11.30 Uhr Offizielle Eröffnung.

13.00 14.00 Uhr Bekanntgabe der Ergebnisse und Preisverleihung.

Autogrammstunden, Karikaturen, Fotoausstellung Mai 68 im Périgord und Zeichnungsausstellung.

10:30 17:30 Uhr Literaturcafés und Signierstunden.

Italiano :

ore 10:00 Apertura al pubblico e inizio della gara di plancha, condotta da Philippe Mesuron.

11:30 Apertura ufficiale.

ore 13.00-14.00 Proclamazione dei risultati e premiazione.

Firme, caricature, mostra fotografica Maggio 68 in Périgord e mostra di disegni.

10.30-17.30 Caffè letterario e firma dei libri.

Espanol : Salon du livre

10.00 h Apertura al público y comienzo del concurso de plancha, presentado por Philippe Mesuron.

11.30 h Inauguración oficial.

13:00 14:00 Proclamación de los resultados y entrega de premios.

Firmas, caricaturas, exposición fotográfica Mayo del 68 en Périgord y exposición de dibujos.

10.30 h 17.30 h Cafés literarios y firma de libros.

L’événement Salon du livre Coulaures a été mis à jour le 2025-10-04 par Isle-Auvézère