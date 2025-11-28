Salon du livre d’Art et d’Histoire au château de Cheverny

Cheverny Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-28

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-28

Salon du livre d’Art et d’Histoire au château de Cheverny. « L’amour dans l’Histoire » se raconte au salon du livre d’art et d’histoire. Le Château de Cheverny a le plaisir d’accueillir le Salon du Livre d’Art et d’Histoire (SLAH), un événement littéraire dédié à l’art, à l’histoire et au patrimoine. Il fera la part belle à une variété de genres littéraires, allant des biographies aux romans historiques, sans oublier les ouvrages pour enfants. Cette édition explore le thème de L’amour dans l’Histoire une plongée dans les récits d’amour qui ont façonné l’histoire à travers les âges, des mariages de convenance aux passions secrètes ayant marqué des générations. Le programme du SLAH inclut également un cycle de conférences et de tables rondes avec des spécialistes, historiens et auteurs. .

Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 79 96 29 domainedecheverny@chateau-cheverny.com

