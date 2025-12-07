Salon du Livre d’Arvert / Concours de Dessin Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Salon du Livre d’Arvert / Concours de Dessin

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

9ème édition du Salon du Livre d’Arvert !



Salon, concours de dessin, exposition & ateliers lecture et dessin !

.

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr

English :

9th edition of the Arvert Book Fair!



Salon, drawing competition, exhibition & reading and drawing workshops!

German :

9. Ausgabe der Buchmesse in Arvert!



Messe, Zeichenwettbewerb, Ausstellung & Workshops zum Lesen und Zeichnen!

Italiano :

la nona edizione della Fiera del Libro di Arvert!



Fiera del libro, concorso di disegno, mostra e laboratori di lettura e disegno!

Espanol :

9ª edición de la Feria del Libro de Arvert



Feria del libro, concurso de dibujo, exposición y talleres de lectura y dibujo

L’événement Salon du Livre d’Arvert / Concours de Dessin Arvert a été mis à jour le 2025-08-06 par Royan Atlantique