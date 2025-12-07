Salon du Livre d’Arvert / Concours de Dessin Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
Salon du Livre d’Arvert / Concours de Dessin Salles des Fêtes d’Arvert Arvert dimanche 7 décembre 2025.
Salon du Livre d’Arvert / Concours de Dessin
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
9ème édition du Salon du Livre d’Arvert !
Salon, concours de dessin, exposition & ateliers lecture et dessin !
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr
English :
9th edition of the Arvert Book Fair!
Salon, drawing competition, exhibition & reading and drawing workshops!
German :
9. Ausgabe der Buchmesse in Arvert!
Messe, Zeichenwettbewerb, Ausstellung & Workshops zum Lesen und Zeichnen!
Italiano :
la nona edizione della Fiera del Libro di Arvert!
Fiera del libro, concorso di disegno, mostra e laboratori di lettura e disegno!
Espanol :
9ª edición de la Feria del Libro de Arvert
Feria del libro, concurso de dibujo, exposición y talleres de lectura y dibujo
L’événement Salon du Livre d’Arvert / Concours de Dessin Arvert a été mis à jour le 2025-08-06 par Royan Atlantique