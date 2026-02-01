SALON DU LIVRE DE BALMA 20 Place de la Libération Balma

SALON DU LIVRE DE BALMA

20 Place de la Libération + MÉDIATHÈQUE DE BALMA Balma Haute-Garonne

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 19:00:00

2026-02-07

Balma célèbre le livre et la lecture, sous toutes ces formes !

Cette 4e édition du salon du Livre a pour thème Lire et s’ouvrir au monde .

50 auteurs (dont une invitée d’honneur Céline SERVAT Les Louves du Polar ) vous accueillent et ont à coeur de vous faire découvrir leurs différentes oeuvres et publications ! Au programme des rencontres, des conférences, des interviews, une table ronde, des lectures Kamishibai pour les jeunes… L’occasion de s’immerger dans l’univers captivant de la littérature.

– Foodtruck Passion Crêpes sur place toute la journée. .

20 Place de la Libération + MÉDIATHÈQUE DE BALMA Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie +33 6 85 69 43 63 salondulivrebalma@gmail.com

English :

Balma celebrates books and reading in all their forms!

