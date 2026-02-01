SALON DU LIVRE DE BALMA 20 Place de la Libération Balma
SALON DU LIVRE DE BALMA 20 Place de la Libération Balma samedi 7 février 2026.
20 Place de la Libération + MÉDIATHÈQUE DE BALMA Balma Haute-Garonne
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 19:00:00
Balma célèbre le livre et la lecture, sous toutes ces formes !
Cette 4e édition du salon du Livre a pour thème Lire et s’ouvrir au monde .
50 auteurs (dont une invitée d’honneur Céline SERVAT Les Louves du Polar ) vous accueillent et ont à coeur de vous faire découvrir leurs différentes oeuvres et publications ! Au programme des rencontres, des conférences, des interviews, une table ronde, des lectures Kamishibai pour les jeunes… L’occasion de s’immerger dans l’univers captivant de la littérature.
Bon à savoir
– Foodtruck Passion Crêpes sur place toute la journée. .
20 Place de la Libération + MÉDIATHÈQUE DE BALMA Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie +33 6 85 69 43 63 salondulivrebalma@gmail.com
English :
Balma celebrates books and reading in all their forms!
