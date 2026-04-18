Bessan

SALON DU LIVRE DE BESSAN

14 rue de la Promenade Bessan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le 5ème salon du livre est proposé en centre-ville de Bessan afin de dénicher romans, ouvrages d’art, bandes dessinées…

Bessan et la bibliothèque Renée Petit proposent à tous les amateurs de littérature un 5ème salon du livre avec cette année un focus sur le roman policier.

Voici le programme de la journée

– 8h30 Mise en place

– 10h Ouverture du salon

– 10h15 Lecture d’extraits de leur roman par les auteurs présents

– 10h30 Atelier Mandalas enfants et adultes animé par Caroline Taquet

– 11h15 Lecture d’extraits de leur roman par les auteurs présents

– 11h30 Intermède musical

– 12h Vernissage

– 14h30 Enfants Deviens enquêteur jeu et récompenses

– 15h Atelier créatif animé par la troupe du Théâtre Illustré

– 15h15 Lecture d’extraits de leur roman par les auteurs présents

– 16h15 Lecture d’extraits de leur roman par les auteurs présents

– 17h Tirage de la tombola (3 billets 2€ lots de livres à gagner)

– 17h Tirage des 2 meilleurs enquêteurs livres

– 19h Clôture du salon

Toutes les activités sont gratuites

Venez nombreux ! .

14 rue de la Promenade Bessan 34550 Hérault Occitanie +33 4 67 00 81 81 mairie@bessan.fr

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English : SALON DU LIVRE DE BESSAN

The 5th Salon du Livre will be held in Bessan town center, where you will be able to find novels, works of art, comic books?

L’événement SALON DU LIVRE DE BESSAN Bessan a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34