Salon du Livre de Caractère Impasse de la Pompe Quintin

Salon du Livre de Caractère

Impasse de la Pompe Château Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:30:00

Date(s) :

2026-03-06

La 5e édition du Salon du livre de caractère se tiendra au château de Quintin les 6, 7 et 8 mars 2026, pour un rendez-vous culturel convivial et ouvert à toutes et tous. Dans le cadre remarquable du château, le public est invité à célébrer le livre, la lecture et la création littéraire sous toutes leurs formes.

Au programme rencontres avec les auteur·ices, échanges autour des ouvrages, tables rondes, cinéma-débat, lectures, atelier d’écriture, sans oublier un spectacle en musique mêlant mots et notes. Le salon réunira 25 auteur·ices ainsi que 3 maisons d’édition, pour un temps fort placé sous le signe du partage et de la découverte.

Gratuit et ouvert à toutes et tous. .

Impasse de la Pompe Château Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon du Livre de Caractère Quintin a été mis à jour le 2026-02-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme