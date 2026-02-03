Salon du Livre de Caractère Impasse de la Pompe Quintin
Salon du Livre de Caractère Impasse de la Pompe Quintin vendredi 6 mars 2026.
Salon du Livre de Caractère
Impasse de la Pompe Château Quintin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 10:00:00
fin : 2026-03-08 18:30:00
Date(s) :
2026-03-06
La 5e édition du Salon du livre de caractère se tiendra au château de Quintin les 6, 7 et 8 mars 2026, pour un rendez-vous culturel convivial et ouvert à toutes et tous. Dans le cadre remarquable du château, le public est invité à célébrer le livre, la lecture et la création littéraire sous toutes leurs formes.
Au programme rencontres avec les auteur·ices, échanges autour des ouvrages, tables rondes, cinéma-débat, lectures, atelier d’écriture, sans oublier un spectacle en musique mêlant mots et notes. Le salon réunira 25 auteur·ices ainsi que 3 maisons d’édition, pour un temps fort placé sous le signe du partage et de la découverte.
Gratuit et ouvert à toutes et tous. .
Impasse de la Pompe Château Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Salon du Livre de Caractère Quintin a été mis à jour le 2026-02-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme