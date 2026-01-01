Salon du livre de La Barben place de Forbin La Barben

Salon du livre de La Barben

Samedi 31 janvier 2026 de 10h à 18h30. place de Forbin Espace des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 18:30:00

2026-01-31

Cette année, La Barben inaugure son tout nouveau salon du livre ! Un rendez-vous unique pour venir à la rencontre des écrivains et auteurs locaux.

Pas moins de 25 auteurs seront présents lors de ce salon du livre de La Barben, à la salle des Cèdres. Littératures pour adultes mais aussi pour enfants seront représentées à travers les ouvrages disponibles à la vente.



Un verre de l’amitié sera partagé à 11h en présence des élus de la commune.

Une tombola sera également organisée afin de gagner une corbeille de fruits préparée avec soin par le Primeur du Soleil (Pélissanne). Tirage au sort à 18h ! .

place de Forbin Espace des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 88 41 49 49

English :

This year, La Barben welcomes his brand new book fair ! An occasion to meet the local authors.

