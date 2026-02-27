Salon du Livre de Ludon-Médoc Ludon-Médoc

Salon du Livre de Ludon-Médoc

5 Avenue André Hertig Ludon-Médoc Gironde

2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Le Salon du Livre de Ludon-Médoc revient le dimanche 1er mars pour une édition (dé)branchée ! Le livre y sera exploré sous plusieurs de ses formes livre papier et audio, kamishibaï autant de manières de débrancher pour mieux savourer le plaisir de lire.

Temps fort du Mois de la Culture, cette journée est l’occasion de rencontres, dédicaces et découvertes pour tous les amateurs de livres.

Tout au long de la journée, le salon accueillera une vingtaine d’exposants, parmi lesquels des auteurs, illustrateurs, maisons d’édition et la librairie itinérante Livre moi une Histoire.

Ventes et dédicaces de livres toute la journée.

Une buvette sera disponible sur place. .

33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 88 44 09 contact@ludonmedoc.fr

