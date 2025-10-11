Salon du livre de Soissons Soissons
Salon du livre de Soissons Soissons samedi 11 octobre 2025.
Salon du livre de Soissons
Rue de l’Arquebuse Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11 2025-10-12
Salon du livre de Soissons le samedi 11 et le dimanche 12 octobre 2025 à la Maison des associations de Soissons.
10ème rencontre des amoureux des livres auteurs, éditeurs seront nombreux pour vous faire découvrir leur univers. 0 .
Rue de l’Arquebuse Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 6 40 88 97 52 manue.tottet@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Salon du livre de Soissons Soissons a été mis à jour le 2025-09-01 par SIM Hauts-de-France OT du Soissonnais-Valois