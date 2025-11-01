Salon du livre de Souffelweyersheim Souffelweyersheim

14 rue des 7 Arpents Souffelweyersheim Bas-Rhin

Samedi 2025-11-01

2025-11-02

2025-11-01

Des auteurs d’ici et d’ailleurs, habitués ou nouveaux, viendront vous présenter leurs ouvrages romans, essais, albums pour les tout-petits, récits pour la jeunesse, science-fiction ou policiers, bandes dessinées… Il y en a pour tous les goûts et certainement de quoi préparer, un peu en avance, vos cadeaux de Noël avec quelques livres dédicacés…

Mais venir au Salon du Livre ne veut pas dire forcément acheter ! Venez simplement en curieux pour bavarder, échanger avec les auteurs… Ils aiment plus que tout faire de belles rencontres, parler de leur art et partager un moment de connivence ! 0 .

