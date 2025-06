Salon du livre de Veigne 2025 Salle Cassiopée, Rue du Poitou, Veigné 37250 Veigné 21 septembre 2025

Salon du livre de Veigne 2025 Salle Cassiopée, Rue du Poitou, Veigné 37250 Veigné Dimanche 21 septembre, 10h00 Entrée libre

Plus de 50 auteurs de la région et autres départements seront présents et vous présenteront en dédicace des lectures variées pour petits et grands, cela va du roman à la bd.

Le Comité des Fêtes organise son 13eme salon du livre le dimanche 21 septembre 2025, salle Cassiopée à Veigné.

Venez nombreux partager ce moment de convivialité.

Entrée libre et gratuite de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h

buvette – gâteaux – PMR – Parking

comitedesfetes.veigne@gmail.com 0680786475 0671143189

