Salon du livre de Vichy Rue du Casino (entrée côté parc des Sources) Vichy

Salon du livre de Vichy

Palais des Congrès, Rue du Casino (entrée côté parc des Sources), Vichy

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

2026-03-21

Cette année, la Ville de Vichy accueillera son 16ème Salon du Livre, le 21 mars 2026 dans un lieu prestigieux, au Palais des congrès-Opéra.

+33 6 73 16 01 07 vichyselivre@gmail.com

English :

This year, Vichy will be hosting its 16th Salon du Livre on March 21, 2026 at a prestigious venue, the Palais des Congrès-Opéra.

