Salon du livre de Vichy Rue du Casino (entrée côté parc des Sources) Vichy

Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
2026-03-21
Cette année, la Ville de Vichy accueillera son 16ème Salon du Livre, le 21 mars 2026 dans un lieu prestigieux, au Palais des congrès-Opéra.
Rue du Casino (entrée côté parc des Sources) Palais des Congrès Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 16 01 07 vichyselivre@gmail.com
This year, Vichy will be hosting its 16th Salon du Livre on March 21, 2026 at a prestigious venue, the Palais des Congrès-Opéra.
