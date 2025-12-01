Salon du livre Des Auteurs Près de Chez Vous 1, place de la République Écommoy

Salon du livre Des Auteurs Près de Chez Vous

1, place de la République 1 rue Sainte Anne Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Salon du livre Des Auteurs Près de Chez Vous organisé par la librairie L’Âme du Cinq à Ecommoy, le dimanche 14 décembre.

Rencontres & dédicaces à L’Âme du Cinq

Dimanche 14 décembre 2025

Salon du livre Des Auteurs Près de Chez Vous

Pour cette 23e édition, plus d’une vingtaine d’auteurs passionnés seront présents pour partager leur univers, discuter de leurs œuvres et offrir des dédicaces personnalisées.

De 10 heures à 18 heures

Salle Pierre Richefeu Place de la République à Ecommoy

Jour du marché de Noël

Rejoignez nous et laissez-vous inspirer par la magie des histoires, des images et des mots.

Nous avons hâte de vous voir nombreux ! .

1, place de la République 1 rue Sainte Anne Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 10 45 papeterie.enguehard@orange.fr

English :

Des Auteurs Près de Chez Vous book fair organized by L’Âme du Cinq bookshop in Ecommoy, on Sunday December 14.

L’événement Salon du livre Des Auteurs Près de Chez Vous Écommoy a été mis à jour le 2025-12-09 par CDT72