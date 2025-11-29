Salon du livre des écrivains normands Les Muséales Tourouvre au Perche

Salon du livre des écrivains normands

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne

Les autrices et auteurs de la Société des Ecrivains Normands se retrouvent chaque année pour leur assemblée générale dans un des cinq départements de Normandie, de préférence dans un lieu de patrimoine.

Les membres de la société viennent de la Manche, du Calvados, de l’Eure et de la Seine Maritime et seront heureux de faire connaître leurs œuvres et la Revue des Lettres Normandes où ils publient, à l’occasion du salon dans les lieux mis à disposition par la municipalité. La société, désormais centenaire, réunit des romanciers, des nouvellistes, des poètes, des essayistes, historiens et ethnologues. Elle s’applique à faire connaître le patrimoine culturel de la région par sa publication trimestrielle où l’on peut lire des textes et des enquêtes inédits rédigés par des plumes autorisées.

Cette année le choix de Tourouvre pour l’AG est motivé par la préparation d’un ouvrage collectif sur les relations Normandie -Nouvelle-France; les Muséales et l’exposition sur l’émigration percheronne semblent appropriées pour cette rencontre. Les fonds bibliothécaires et les conférences prévues sont destinées à fournir la documentation authentique et enrichir leur propos.

Samedi 29 novembre:

10h-12h et 17h-18h Ouverture du salon du livre de la Société des Ecrivains Normands

13h30 Assemblée générale de la Société des ♫4crivains Normands

15h Remise des Prix de la SEN: Prix du roman Gustave Flaubert, Prix de poésie Pierre Corneille

16 h Conférences avec témoignages oraux et visuels

– Raymond Mougeon, professeur émérite de l’université de YORK exposé sur l’apport des parlers normands (dialectaux et français) dans la genèse des français québécois (principalement) et acadien (secondairement).

– Michel Ganivet, président de l’association Perche-Canada l’émigration percheronne au Canada.

Dimanche 10-18h salon du livre toute la journée .

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

