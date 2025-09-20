Salon du livre des Mystères de la cité Cité historique de Lescar Lescar

Salon du livre des Mystères de la cité 20 et 21 septembre Cité historique de Lescar Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Venez à la rencontre d’auteurs et d’illustrateurs spécialisés dans les romans d’héroïc fantasy, mais aussi en histoire médiévale.

Cité historique de Lescar Place Royale, 64230 Lescar Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 77 05 43 67 La cité historique de Lescar date de l’époque antique. Au Moyen-Age, elle fut un important évèché sur le chemin de Compostelle (voie d’Arles). Actuellement, la cité abrite dans son refuge les pèlerins qui se dirigent vers le Col du Somport et plus loin Saint-Jacques-de-Compostelle. En voiture : parkings autour de la cité. En bus : lignes 8 et 12 depuis la ville de Pau. En train : ligne de bus 8 depuis la gare de Pau.

