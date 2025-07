Salon du livre d’Histoire rue des Marronniers Monts-sur-Guesnes

Salon du livre d'Histoire rue des Marronniers Monts-sur-Guesnes dimanche 9 novembre 2025.

Salon du livre d’Histoire

rue des Marronniers Château Monts-sur-Guesnes Vienne

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

L’association Les Journées de l’Histoire de Monts-sur-Guesnes aura le plaisir de vous accueillir à l’occasion de son traditionnel « Salon du Livre d’Histoire et de l’Histoire du Poitou », au Château de Monts-sur-Guesnes.

Venez rencontrer les auteurs, éditeurs et associations historiques qui vous font aimer l’Histoire et surtout l’Histoire du Poitou !

Entrée gratuite .

rue des Marronniers Château Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 89 81

German : Salon du livre d'Histoire

