Salon du livre Douce Epoque de Bénerville-sur-Mer Maison Douce Epoque Benerville-sur-Mer

Dans le cadre de la Maison Douce Epoque, le salon du livre de la Ville de Bénerville-sur-Mer entend bien chaque année promouvoir la connaissance et les rencontres, dans l’esprit humaniste qui animaient les 14 auteurs dont les chambres de l’hôtel portent le nom.

Un salon du livre est l’occasion de rencontres, de partages, d’échanges aller au devant d’auteurs que l’on aime, déambuler pour découvrir des écrivains, des oeuvres, donner des idées, faire fonctionner l’imagination…

Battant ce pavillon de l’humanisme, qui fait de la curiosité, de la connaissance et de transmission un devoir suprême, cette première édition portera comme thème L’IA devient-elle le plus court chemin de l’Homme à l’Homme ?

L’omniprésence de l’IA dans notre monde tend à réunir les peuples autour d’une question vertigineuse où va l’humanité ? Au-delà, c’est bien la définition de l’humain et de ses aspirations à laquelle renvoient les fulgurantes avancées technologiques, et les promesses fantasmagoriques. Pour y réfléchir et en parler, tous les savoirs sont requis, des sciences humaines aux sciences dures, en passant par les arts et la littérature, dans le sillon des pionniers de la cybernétique.

L’historien, essayiste et enseignant Stéphane Encel, à la croisée de ces cheminements, est l’organisateur du salon du livre. Il a pris le temps de sélectionner chaque auteur, pour la qualité de leur analyse, pour la pertinence de leurs ouvrages en rapport avec le thème, et les interactions possibles entre eux.

François Rollin, artiste complet, transmetteur et passeur comme aux avant-gardes depuis quatre décennies, chroniqueur sur France Inter, est le parrain et grand témoin de cette édition, accueillant 25 auteurs, mêlant plusieurs générations et domaines de création.

Liste des auteurs

François ROLLIN, Véronique AIACHE, Hélios AZOULAY, Ariane BOIS, Yann BOISSIÈRE, Ulysse BRANDON, Thomas BRANTÔME, Gérald BRONNER, Antoine et Isabelle CHÉREAU, Brigitte-Fanny COHEN, Brice COUTURIER, David COLON, Laurence DEVILLAIRS, Stéphane ENCEL, Jean-Gabriel GANASCIA, Julien GOBIN, Aurélie GODEFROY, François HEILBRONN, Yasmina JAAFAR, Emmanuel KESSLER, Ariel KYRIOU, Sébastien LAPAQUE, Mathias LEBOEUF, Marc LEFRANÇOIS, François RASTIER, Rudy REISCHTADT, Monette VACQUIN. .

English : Salon du livre Douce Epoque de Bénerville-sur-Mer

Every year at the Maison Douce Epoque, Bénerville-sur-Mer’s book fair aims to promote knowledge and encounters in the same humanist spirit that inspired the 14 authors whose names the hotel’s rooms bear.

