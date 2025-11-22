Salon du livre du Musée de la Cavalerie Saumur

Salon du livre du Musée de la Cavalerie

Place Charles de Foucauld Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

Le musée de la Cavalerie de Saumur invite le public à une journée littéraire pas comme les autres, placée sous le signe de la mémoire, de la passion et du partage.

Le Salon du Livre du musée réunira une vingtaine d’auteurs venus présenter et dédicacer leurs ouvrages consacrés à l’histoire, à la cavalerie, aux grandes figures militaires et à la vie des armes.

Des invités d’honneur exceptionnels deux aumôniers aux destins remarquables

Cette édition sera marquée par la présence de deux figures emblématiques du monde militaire. Deux regards, deux parcours, un même fil conducteur celui de l’humain au cœur du monde militaire.

Le père Yannick LALLEMAND, ancien aumônier de la Légion étrangère, grand officier de la Légion d’honneur, viendra dédicacer son ouvrage Mémoires d’un aumônier militaire , un témoignage poignant sur l’engagement et la fraternité d’armes.

À ses côtés, le père Jean-Yves DUCOURNEAU, chevalier de la Légion d’honneur, auteur notamment du livre Des armes et des âmes , partagera ses réflexions sur la foi, le courage et le service.

Une vingtaine d’auteurs, entre histoire et passion

­Autour de ces deux invités d’honneur, une vingtaine d’auteurs feront découvrir leurs ouvrages récits historiques, biographies, témoignages, ouvrages de recherche… autant de façons d’explorer la mémoire vivante de la cavalerie et des forces armées.

Concours de nouvelles et concours graphique

­Un concours de nouvelles et un concours graphique, ouverts aux élèves de seconde et de terminale du Saumurois, viendront également mettre la jeunesse à l’honneur.

Atelier d’enluminure gratuit

Tout au long de la journée, le public pourra également participer à un atelier d’enluminure gratuit, animé par un artisan d’art. Des ateliers d’une heure seront proposés pour s’initier à cette technique fascinante qui relie le geste artistique à la tradition médiévale.

Une pause gourmande

Pour une pause gourmande, un food truck de galettes et crêpes bretonnes La Crêpe qui roule , viendra régaler les visiteurs. De quoi allier littérature, histoire et convivialité !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 22 novembre 2025 de 10h à 17h. .

Place Charles de Foucauld Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 69 23

English :

The Cavalry Museum in Saumur invites the public to a literary day like no other, dedicated to memory, passion and sharing.

German :

Das Kavalleriemuseum in Saumur lädt die Öffentlichkeit zu einem nicht alltäglichen literarischen Tag ein, der im Zeichen der Erinnerung, der Leidenschaft und des Teilens steht.

Italiano :

Il Musée de la Cavalerie di Saumur invita il pubblico a una giornata letteraria senza precedenti, dedicata alla memoria, alla passione e alla condivisione.

Espanol :

El Museo de la Cavalerie de Saumur invita al público a una jornada literaria sin igual, dedicada a la memoria, la pasión y el intercambio.

