Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

2026-04-25 2026-04-26

Une première édition pour fêter le livre !

Venez rencontrer des auteurs et autrices du territoire mais aussi venus d’un peu plus loin, échanger avec eux, découvrir leurs ouvrages et partager un moment convivial autour de la lecture.

Que vous soyez passionné de lecture, curieux ou simplement en balade dans le secteur, venez célébrer avec nous cette première édition !

RV au Pavillon de Vauclair le samedi 25 et dimanche 26/04 de 10h30 à 17h ! .

959 Route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 69 72 pavillondevauclair@cc-chemindesdames.fr

English :

A first edition to celebrate books!

