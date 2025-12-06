Salon du livre du Perche

Salle des fêtes Soligny-la-Trappe Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Salon du livre du Perche organisé par l’association culturelle Solignoise.

50 auteurs dont 3 artistes Francine Amiot (poterie), sculptures), Florence Motte (aquarelles, livres) et Catherine Vigier (peinture, livres).

Autrices et auteurs primés

Christine Barsi (prix René Barjavel), Morgane Camiret (grand prix Faubert), Giovanni-Michel Del Franco (prix Anfortas), Martine Gasnier (1er prix Société Savante SEL76, prix Normand Lions de littérature), Rémy Gillet (primé rencontre science et fiction le Mans), Michel Lemoust de Lafosse (1er prix concours de Servon), Lise Mathieu (prix Max Pol Fouchet et de la poésies jeunesse), Frédéric Ploquin (journaliste d’investigation police, banditisme référent des médias télévisé), Stéphane Puisney (Lauréat Dessinator, prix lecteur et chevalier des Arts et Lettres) et Patrick Vincelet (prix lettré meilleur essai, prix centrale canine, prix académie vétérinaire). .

Salle des fêtes Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie

English : Salon du livre du Perche

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon du livre du Perche Soligny-la-Trappe a été mis à jour le 2025-10-21 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE