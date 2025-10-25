Salon du Livre du Puy-en-Velay Salle Jeanne d’Arc Le Puy-en-Velay

Salle Jeanne d'Arc 13 avenue de la cathédrale Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-25

4ᵉ édition du salon du livre à la salle Jeanne d’Arc organisé par l’association Amiplume et la ville du Puy-en-Velay. Retrouvez l’événement et plus de auteurs samedi 26 et dimanche 26 octobre. Avec Matthieu Badiou, auteur de manga (Mangaka).

contact@amiplume.fr

4th edition of the book fair at the Salle Jeanne d'Arc, organized by the Amiplume association and the town of Le Puy-en-Velay. The event features more authors on Saturday, October 26 and Sunday, October 26. With Matthieu Badiou, manga author (Mangaka).

4. Ausgabe der Buchmesse in der Salle Jeanne d'Arc, die von der Vereinigung Amiplume und der Stadt Le Puy-en-Velay organisiert wird. Am Samstag und Sonntag, den 26. und 26. Oktober, können Sie die Veranstaltung und mehr Autoren besuchen. Mit Matthieu Badiou, Manga-Autor (Mangaka).

4. edizione della fiera del libro presso la Salle Jeanne d'Arc, organizzata dall'associazione Amiplume e dalla città di Le Puy-en-Velay. Sabato 26 e domenica 26 ottobre, l'evento e gli autori saranno presenti. Con Matthieu Badiou, autore di manga (Mangaka).

4ª edición de la feria del libro en la Salle Jeanne d'Arc, organizada por la asociación Amiplume y el ayuntamiento de Le Puy-en-Velay. Únase al evento y a más autores el sábado 26 y el domingo 26 de octubre. Con Matthieu Badiou, autor de manga (Mangaka).

