Salon du livre Ecrituriales Le Longeron Sèvremoine samedi 11 octobre 2025.

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

C’est LE rendez-vous des amateurs de lecture le salon du livre au Longeron.

Depuis plusieurs années, l’association écrituriales organise, en octobre, un salon du livre dans la commune déléguée du Longeron. Cette année, ce salon aura lieu les 11 et 12 octobre, à l’espace culturel Maurice Ripoche de Montfaucon-Montigné.

Nous accueillerons différents(es) auteurs(es) et nous aurons aussi le plaisir de faire participer les enfants des écoles l’Oiseau de Feu et Grains de Soleil. La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte avec ses Inattendues ateliers d’écriture créative (enfants et adultes).

Certains(es) écrivains(es) liront des extraits de leurs livres et un concours littéraire sera lancé à l’échelon national. .

Le Longeron Espace culturel Maurice Ripoche Sèvremoine 49710 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact.ecrituriales@orange.fr

English :

It’s THE place to be for book lovers: the book fair in Le Longeron.

German :

Es ist DER Treffpunkt für Leseliebhaber: die Buchmesse in Le Longeron.

Italiano :

È il posto giusto per gli amanti dei libri: la fiera del libro di Le Longeron.

Espanol :

La feria del libro de Le Longeron es EL lugar ideal para los amantes de la lectura.

