Salon du livre/ édition de Noël Salle de la Marine Pornic samedi 22 novembre 2025.

Salle de la Marine 28 rue de la marine Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-11-22 10:30:00

fin : 2025-11-23 18:30:00

2025-11-22 2025-11-23

Romans, poésie, récits de voyage… Plongez dans la richesse littéraire de notre région un week-end littéraire et convivial à ne pas manquer à la Salle de la Marine.

Le “Collectif des Auteurs Pornicais” vous invite à son incontournable Salon de Noël. Les 50 auteurs du Pays de Retz réunissent des passionnés de tous horizons romanciers, poètes, nouvellistes, auteurs jeunesse et conteurs.

Les nouveautés du salon

Pascal Sotin dévoile son nouveau roman Naïade et un recueil photo inédit

Marie-Eve Le Forestier présente Paulin Niboyet, pérégrination d’un consul de France au XIXe siècle

Jean-Pierre Maquaire présente Les Aventures Extraordinaires d’une jeune diplômé de 1935

Catherine Porchet présente Lamia, roman fantastique pour adolescents et adultes

Charles Mazarguil présente Water Backs, un roman pour adolescents

Retrouvez également tous les ouvrages des auteurs que vous aimez déjà — à offrir ou à s’offrir !

Programme des animations littéraires gratuites au Café Sybarite (1er étage)

Samedi 22 novembre

15h à 16h30 Atelier d’écriture animé par l’autrice Catherine Baldisserri

17h à 17h40 Lecture de contes par l’autrice Catherine Baldisserri (pour les 5 à 12 ans)

Dimanche 23 novembre

15h à 16h Lecture d’extraits de son dernier roman par Charles Mazarguil, auteur reconnu de livres pour adolescents

16h à 16h40 Lecture de contes pour enfants par l’autrice Brigitte Cotineau (pour les 5 à 8 ans) .

Salle de la Marine 28 rue de la marine Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 23 97 17 ulissia@orange.fr

English :

Novels, poetry, travel stories… Immerse yourself in the literary wealth of our region: a literary and convivial weekend not to be missed at the Salle de la Marine.

German :

Romane, Gedichte, Reiseberichte… Tauchen Sie ein in den literarischen Reichtum unserer Region: ein literarisches und geselliges Wochenende, das Sie im Salle de la Marine nicht verpassen sollten.

Italiano :

Romanzi, poesie, diari di viaggio… Immergetevi nella ricchezza letteraria della nostra regione: un weekend letterario e conviviale da non perdere alla Salle de la Marine.

Espanol :

Novelas, poesía, relatos de viajes… Sumérjase en la riqueza literaria de nuestra región: un fin de semana literario y de convivencia que no debe perderse en la Salle de la Marine.

