Salon du livre et de la BD de Laramière

Laramière Lot

26ème édition du Salon du livre et de la BD, et marché artisanal.

L’association du Salon du Livre et de la Bande Dessinée de Laramière organise pour la 26ème année son salon.

Tout le monde est bienvenu, petits et grands, de tous les âges, pour découvrir nos auteur(e)s et nos auteurs de Bandes Dessinées qui seront présents lors de ce 25ème salon.

En parallèle du salon, nous vous proposons un marché artisanal avec des artisans locaux. Un stand de petite restauration et une buvette seront à votre disposition pour vous restaurer et boire sur place.

Un caricaturiste et un calligraphe seront à la disposition du public durant la journée.

Le Salon se déroulera le Dimanche 17 août de 10h à 18h à la salle des fêtes de Laramière et au centre bourg pour le marché artisanal.

A 15h, rencontre avec Edmond Puyraud, conférencier en jardinage, sur les bienfaits de la permaculture pour le jardinage au quotidien.

Cet évènement est gratuit et ouvert à tous et à toutes. .

Laramière 46260 Lot Occitanie

English :

26th edition of the Book and Comic Fair, and craft market.

German :

26. Ausgabe der Buch- und Comicmesse und Kunsthandwerksmarkt.

Italiano :

26° Salone del libro e del fumetto e mercato dell’artigianato.

Espanol :

26º Salón del Libro y del Cómic y mercado de artesanía.

