Salon du livre et de la BD de Sadirac Salle Cabrales Sadirac

Salon du livre et de la BD de Sadirac

Salle Cabrales 8 route de Saint-Caprais Sadirac Gironde

La commune de Sadirac est heureuse de vous convier à une nouvelle édition du Salon du Livre & de la BD, un événement culturel incontournable du territoire. Tout au long de la journée, partez à la rencontre d’auteurs et autrices venus échanger autour de leurs ouvrages et proposer des séances de dédicaces, de maisons d’édition présentant leurs dernières parutions, de libraires partageant leurs sélections et coups de cœur. Temps fort de cette édition un atelier créatif parent/enfant gratuit, pour s’initier au scrapbooking avec Marion Guillon-Rout (sur réservation auprès de la bibliothèque de Sadirac). Romans, bandes dessinées, littérature jeunesse ou découvertes locales… cette journée est une belle opportunité de célébrer la création, d’échanger. .

Salle Cabrales 8 route de Saint-Caprais Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 61 17 infomairie@sadirac.fr

