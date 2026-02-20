Salon du livre et de la peinture Martiel
Salon du livre et de la peinture Martiel dimanche 8 mars 2026.
Salon du livre et de la peinture
Martiel Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Animations et expositions autour des livres, avec le Club peinture , la Récrée Martielloise et l’école de Martiel.
Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 41 20 martiel.bibliotheque@gmail.com
English :
Book events and exhibitions, with the Club peinture , the Récrée Martielloise and the Martiel school.
L’événement Salon du livre et de la peinture Martiel a été mis à jour le 2026-02-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)