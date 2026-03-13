Salon du livre et de l’édition rue Henri Laborde Montpon-Ménestérol
samedi 14 novembre 2026 · rue Henri Laborde · Montpon-Ménestérol
Informations pratiques
Montpon-Ménestérol
Salon du livre et de l’édition
rue Henri Laborde Foyer Municipal Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:00:00
fin : 2026-11-14 17:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Salon du livre et de l’édition – Auteurs, éditeurs, romans, romans policiers, bandes dessinées, conférence…de 10h à 17h au Foyer Municipal 06 07 87 81 78 .
rue Henri Laborde Foyer Municipal Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 81 78
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English : Salon du livre et de l’édition
L’événement Salon du livre et de l’édition Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord
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