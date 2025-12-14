Salon du livre et de l’imaginaire à Sézanne Sézanne

Salon du livre et de l’imaginaire à Sézanne

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

2026-03-14

Retrouvez le 14 et 15 mars 2026 le Salon du livre Litté’Marnia et découvrez des romans de l’imaginaire !Tout public

Vous avez écrit et publié un roman de l’imaginaire ( Science-fiction, fantaisie ou fantastique) et vous comptez postuler au salon? Alors vous pouvez tenter votre chance pour le prix Litté’Marnia !

Sur inscription. .

English : Salon du livre et de l’imaginaire à Sézanne

Join us on March 14 and 15, 2026 for the Litté’Marnia book fair and discover fantasy novels!

