Salon du livre et des arts Salle des fêtes Joséphine Baker Gond-Pontouvre
Salon du livre et des arts Salle des fêtes Joséphine Baker Gond-Pontouvre samedi 15 novembre 2025.
Salon du livre et des arts
Salle des fêtes Joséphine Baker 1 Place de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-15
Comme chaque année, l’Animation des Retraités organise son Salon du livre et des Arts. Venez
découvrir les auteurs et les nombreux artisans.
.
Salle des fêtes Joséphine Baker 1 Place de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40 ville@gond-pontouvre.fr
English :
Every year, Animation des Retraités organizes its Salon du Livre et des Arts. Come
and discover our many authors and artisans.
German :
Wie jedes Jahr organisiert die Animation des Retraités ihre Buch- und Kunstmesse. Besuchen Sie
entdecken Sie die Autoren und die zahlreichen Kunsthandwerker.
Italiano :
Ogni anno, l’Animation des Retraités organizza la sua Fiera del Libro e delle Arti. Venite a scoprire
a scoprire i numerosi autori e artigiani.
Espanol :
Todos los años, la Animation des Retraités organiza su Feria del Libro y de las Artes. Venga y
y descubra a los numerosos autores y artesanos.
L’événement Salon du livre et des arts Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême