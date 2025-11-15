Salon du livre et des arts Salle des fêtes Joséphine Baker Gond-Pontouvre

Salon du livre et des arts

Salle des fêtes Joséphine Baker 1 Place de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre Charente

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15

Comme chaque année, l’Animation des Retraités organise son Salon du livre et des Arts. Venez

découvrir les auteurs et les nombreux artisans.

.

Salle des fêtes Joséphine Baker 1 Place de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40 ville@gond-pontouvre.fr

English :

Every year, Animation des Retraités organizes its Salon du Livre et des Arts. Come

and discover our many authors and artisans.

German :

Wie jedes Jahr organisiert die Animation des Retraités ihre Buch- und Kunstmesse. Besuchen Sie

entdecken Sie die Autoren und die zahlreichen Kunsthandwerker.

Italiano :

Ogni anno, l’Animation des Retraités organizza la sua Fiera del Libro e delle Arti. Venite a scoprire

a scoprire i numerosi autori e artigiani.

Espanol :

Todos los años, la Animation des Retraités organiza su Feria del Libro y de las Artes. Venga y

y descubra a los numerosos autores y artesanos.

