Salon du livre et des arts plastiques rue du Trop Tôt Venu Fouras

rue du Trop Tôt Venu Salle Roger Rondeau Fouras Charente-Maritime
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 18:00:00
2025-11-08
Vide-grenier et salon d’arts plastique et graphique.
rue du Trop Tôt Venu Salle Roger Rondeau Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 25 73 chatsdefouras@gmail.com
English : Book and Fine Arts Fair
Garage sale and fine arts and graphic arts exhibition.
German : Buch- und Kunstmesse
Flohmarkt und Messe für bildende und grafische Kunst.
Italiano :
Vendita di garage e mostra di arti plastiche e grafiche.
Espanol :
Venta de garaje y exposición de artes plásticas y gráficas.
