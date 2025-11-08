Salon du livre et des arts plastiques rue du Trop Tôt Venu Fouras

Salon du livre et des arts plastiques

Salle Roger Rondeau Fouras Charente-Maritime

2025-11-08 10:00:00

2025-11-08 18:00:00

Vide-grenier et salon d’arts plastique et graphique.

rue du Trop Tôt Venu Salle Roger Rondeau Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 25 73 chatsdefouras@gmail.com

English : Book and Fine Arts Fair

Garage sale and fine arts and graphic arts exhibition.

German : Buch- und Kunstmesse

Flohmarkt und Messe für bildende und grafische Kunst.

Italiano :

Vendita di garage e mostra di arti plastiche e grafiche.

Espanol :

Venta de garaje y exposición de artes plásticas y gráficas.

L’événement Salon du livre et des arts plastiques Fouras a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan