Salon du livre et des auteurs pélissannais Médiathèque Pierre Bottero Pélissanne

Salon du livre et des auteurs pélissannais

Samedi 15 novembre 2025 de 10h à 18h. Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-11-15

Cette année encore, prenez le temps de déambuler dans les allées du Salon du livre et venez à la rencontre des auteurs de Pélissanne !

Un évènement qui réunira de nombreux auteurs locaux

Elsa Faure-Pompey, Pierre Gaulon, Cécile Méou, Nalya Nefer, Claude Roumieu, Sophy Rubio, Alexandrine Solane, Françoise Teissier, Aurélia Suart. .

Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74 multimedia.mediatheque@ville-pelissanne.fr

English :

Again this year, come and meet the Pélissanne authors !

German :

Nehmen Sie sich auch dieses Jahr wieder die Zeit, durch die Gänge der Buchmesse zu schlendern und die Autoren von Pélissanne zu treffen!

Italiano :

Anche quest’anno, prendetevi il tempo di girare per i corridoi del Salon du livre e venite a conoscere gli autori di Pélissanne!

Espanol :

Un año más, tómese su tiempo para recorrer los pasillos del Salón del Libro y venga a conocer a los autores de Pélissanne

