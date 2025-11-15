Salon du livre et des auteurs pélissannais Médiathèque Pierre Bottero Pélissanne
Salon du livre et des auteurs pélissannais
Samedi 15 novembre 2025 de 10h à 18h. Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne Bouches-du-Rhône
Cette année encore, prenez le temps de déambuler dans les allées du Salon du livre et venez à la rencontre des auteurs de Pélissanne !
Un évènement qui réunira de nombreux auteurs locaux
Elsa Faure-Pompey, Pierre Gaulon, Cécile Méou, Nalya Nefer, Claude Roumieu, Sophy Rubio, Alexandrine Solane, Françoise Teissier, Aurélia Suart. .
Médiathèque Pierre Bottero 4 rue de la République Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74 multimedia.mediatheque@ville-pelissanne.fr
English :
Again this year, come and meet the Pélissanne authors !
German :
Nehmen Sie sich auch dieses Jahr wieder die Zeit, durch die Gänge der Buchmesse zu schlendern und die Autoren von Pélissanne zu treffen!
Italiano :
Anche quest’anno, prendetevi il tempo di girare per i corridoi del Salon du livre e venite a conoscere gli autori di Pélissanne!
Espanol :
Un año más, tómese su tiempo para recorrer los pasillos del Salón del Libro y venga a conocer a los autores de Pélissanne
