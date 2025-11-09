Salon du livre et des créateurs place de la Fontaine Roullet-Saint-Estèphe
Salon du livre et des créateurs place de la Fontaine Roullet-Saint-Estèphe dimanche 9 novembre 2025.
Salon du livre et des créateurs
place de la Fontaine Salle des Fêtes de Roullet Roullet-Saint-Estèphe Charente
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Venez rencontrer des auteurs passionnés, découvrir des créations artisanales uniques, échanger, feuilleter, rêver…
English :
Come and meet passionate authors, discover unique handcrafted creations, chat, browse, dream?
German :
Treffen Sie passionierte Autoren, entdecken Sie einzigartige handgefertigte Kreationen, tauschen Sie sich aus, blättern Sie, träumen Sie?
Italiano :
Venite a conoscere autori appassionati, a scoprire creazioni artigianali uniche, a chiacchierare, a curiosare, a sognare?
Espanol :
Venga a conocer a autores apasionados, descubrir creaciones artesanales únicas, charlar, curiosear, soñar..
