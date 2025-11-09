Salon du livre et des créateurs place de la Fontaine Roullet-Saint-Estèphe

Salon du livre et des créateurs

place de la Fontaine Salle des Fêtes de Roullet Roullet-Saint-Estèphe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Venez rencontrer des auteurs passionnés, découvrir des créations artisanales uniques, échanger, feuilleter, rêver…

.

place de la Fontaine Salle des Fêtes de Roullet Roullet-Saint-Estèphe 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 49 52

English :

Come and meet passionate authors, discover unique handcrafted creations, chat, browse, dream?

German :

Treffen Sie passionierte Autoren, entdecken Sie einzigartige handgefertigte Kreationen, tauschen Sie sich aus, blättern Sie, träumen Sie?

Italiano :

Venite a conoscere autori appassionati, a scoprire creazioni artigianali uniche, a chiacchierare, a curiosare, a sognare?

Espanol :

Venga a conocer a autores apasionados, descubrir creaciones artesanales únicas, charlar, curiosear, soñar..

L’événement Salon du livre et des créateurs Roullet-Saint-Estèphe a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême