Salon du livre et du bien-être Route de Mesquer Piriac-sur-Mer 5 juillet 2025 10:00

Loire-Atlantique

Salon du livre et du bien-être Route de Mesquer Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05 18:00:00

Date(s) :

2025-07-05

2025-07-06

Stands, ateliers et restauration pour ce salon qui réunit des professionnels du bien-être et des professionnels du livre dans un esprit de convivialité et de partage. .

Route de Mesquer Espace Kerdinio

Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 77 76 13 62

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon du livre et du bien-être Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-25 par ADT44