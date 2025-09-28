Salon du livre et du patrimoine naturel et culturel jurassiens Salle des fêtes Pointelin Mont-sous-Vaudrey

Salon du livre et du patrimoine naturel et culturel jurassiens

Salle des fêtes Pointelin Rue du Docteur Gouhot Mont-sous-Vaudrey Jura

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Le Salon du Livre et du Patrimoine naturel et culturel jurassiens, qui se tiendra le dimanche 28 septembre 2025 à la Salle Pointelin de Mont-sous-Vaudrey, est plus qu’un simple événement littéraire. Il s’agit d’une véritable célébration du patrimoine du Jura et de la région, d’une culture et d’un patrimoine vivant grâce à l’engagement de différents acteurs locaux pour la mémoire, l’environnement et la transmission.

Transmission favorisée par l’emplacement de ce salon à Mont-sous-Vaudrey, au cœur du Val d’Amour, tourné à la fois vers Dole, la Bresse, Lons-le-Saunier, et vers les villes du cœur du Jura, puis du Haut-Jura. Patrie de Jules Grevy, cette ville accueille ce salon.

Ce salon se distingue par une approche globale, combinant la littérature, la nature, l’histoire, la géographie tout en mettant en lumière les traditions et la richesse du Jura et de la Franche-Comté. Il offre l’opportunité de découvrir des auteurs et autrices régionaux, des maisons d’édition régionales, des associations du patrimoine culturel ou naturel, ainsi que des présentations variées.

L’objectif du salon est de toucher différentes générations, des plus jeunes aux plus anciens, en mettant l’accent sur la diversité des rencontres proposées et en mettant en lumière les nouveautés littéraires parues en 2025, voire en septembre 2025. Les visiteurs pourront découvrir des romans, des romans de terroir, des poésies et des ouvrages marquants pour l’histoire et la géographie du Jura et de la Franche-Comté. Ce sera aussi l’occasion de découvrir pour certains les parutions des dernières années, et d’échanger avec les auteurs, éditeurs et associations présentes.

Les points forts du Salon

1. Les écrivains et les maisons d’édition régionales

o Plus de 40 écrivains et éditeurs régionaux seront présents.

o La production de livres régionaux est toujours riche et variée. Parmi les parutions très récentes, notons la présentation, pour ce Salon du Livre, de la biographie d’André Besson par Jean-Louis Vincent, André Besson Un merveilleux conteur, parue aux éditions Cabédita. Ce sera en effet l’occasion pour ceux qui le connaissaient et l’appréciaient de partager avec l’auteur la mémoire d’André Besson, et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, de découvrir un acteur majeur dans le domaine culturel jurassien de ces dernières années.

o Nous pouvons aussi parler du dernier livre de Monsieur Patrice Raydelet , Dictionnaire passionné du Jura, publié aux éditions de la Belle Étoile.

o Parmi d’autres livres récents, citons L’Inconnu du Val d’Enfer de Guy-Louis Anguenot, les poèmes de Sophie Guyon, et Jean Chevalot ainsi que des ouvrages de Monsieur Amet, photographe, et d’autres nouveautés écrites par Jean-Louis Clade, Françoise Desbiez, Dominique Gros, Christian Jelsch, Michel Menin, Marie-Claude Pelot, Patricia Gavoille.

2. Les présentations thématiques

o Une présentation dédiée à l’invité d’honneur, Michel Vernus, historien et conférencier, permettra aux visiteurs de plonger dans l’histoire rurale et les paysages du Jura à travers ses ouvrages et ses œuvres. Michel Vernus a écrit plus de 60 livres couvrant de nombreux domaines de la vie intellectuelle, rurale, naturelle, économique et sociale du Jura et de la Franche-Comté. Une œuvre dense, riche et détaillée, à découvrir dans cette exposition.

o À l’occasion de la sortie du livre de Jean-Louis Vincent, une petite rétrospective sur les actions d’André Besson, l’un des grands écrivains comtois, sera également présentée.

3. Les associations et le patrimoine passé et vivant

o Le salon mettra en valeur le travail des associations locales qui œuvrent pour la préservation et la transmission du patrimoine. Une présentation des publications associatives et des revues locales permettront aux visiteurs de découvrir des initiatives culturelles et environnementales de .

o Les visiteurs pourront s’abonner à ces revues, découvrir le travail d’associations comme le Pôle Grand Prédateur et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté. En ce qui concerne la culture, des associations comme Les Alwatis ou Folklore Comtois seront également présentes.

4. Une attention pour les plus jeunes

o Afin d’assurer que les enfants prennent aussi part à cette fête, des petits jeux ont été réalisés dans l’esprit du salon. Par exemple, le jeu du Pouilleux, rebaptisé jeu de la Vouivre, et un jeu de 7 familles avec les animaux du Jura. Il y aura aussi un jeu de l’oie, le Jeu du Héron, où le Héron parcourra plus de 40 cases représentant des sites culturels et naturels du Jura, en partant de Rahon, le village le plus bas du Jura, pour aller jusqu’au Crêt-Pela, le plus haut.

o Un petit livret culturel pour enfants sur le peintre Pointelin sera également distribué, afin de mettre en valeur cet artiste né à Arbois et qui installa son atelier à Mont-sous-Vaudrey. Il est l’un des plus célèbres peintres du Jura, dont la peinture captivante témoigne de son amour du Jura.

5. Des moments musicaux

o L’ambiance musicale sera assurée par l’association Les Alwatis, avec des chansons et musiques traditionnelles comtoises, ainsi que de la musique d’Éveline Soulier.

6. Des discussions entre visiteurs, écrivains et associations

o Des discussions seront organisées autour de thématiques telles que la décarbonation du livre ou l’intelligence artificielle, avec des présentations et des échanges autour de ces sujets d’actualité.

o D’autres présentations mêleront livre et art, comme celle sur les marque-pages, objets simples mais souvent artistiques comme ceux réalisés à la médiathèque de Dole ou ceux en bois fabriqués par une société du Jura.

o Profitant de la présence de l’association Dessins Comtois, une présentation des bandes dessinées sur le Jura sera proposée. Cette rétrospective prendra en compte des œuvres allant des débuts de la bande dessinée jusqu’à nos jours, avec des thèmes variés.

Infos pratiques

• Date Dimanche 28 septembre 2025, de 10h à 18h

• Lieu Salle Pointelin, 36 Rue du Docteur Gouhot, 39380 Mont-sous-Vaudrey

• Entrée Libre et gratuite

• Stationnement Grand parking situé juste devant la salle

• Restauration Assurée par le restaurant ?Les 3 Orchidées

• Contact presse vie-patrimoine@orange.fr .

Salle des fêtes Pointelin Rue du Docteur Gouhot Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 23 87 29 vie-patrimoine@orange.fr

